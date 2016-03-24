الأمن الجزائري يصفي إرهابيا شرقي العاصمة

قضت قوات الأمن الجزائرية التابعة لمنطقة لمعاتقة (الواقعة على بعد 20 كلم جنوب تيزي وزو شرقي الجزائر العاصمة) على إرهابي حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للأمن الجزائري.

وأضاف البيان أنه "تم في إطار مكافحة الإرهاب القضاء ليلة الأربعاء إلى الخميس (23 على 24 مارس) على إرهابي انتحاري بمعاتقة عقب مطاردته".

و استنادا إلى مصادر أمنية محلية فإن الإرهابي الذي كان يحمل حزاما ناسفا حاول الفرار من عملية تمشيط قام بها عناصر الجيش الوطني و بعدما حاصرته عناصر الجيش اتجه (الارهابي) نحو مقر أمن دائرة معاتقة حيث كان من المرجح أن يقوم بتفجير نفسه كما أضاف المصدر.

و ذكرت مصالح الأمن أنها استرجعت "حزمة من الذخيرة" في إطار هذه العملية.

و أضاف المصدر أن عملية القضاء على هذا الإرهابي الانتحاري تمت بفضل مساهمة سكان قرى معاتقة و مشاركتهم بجانب قوات الأمن.