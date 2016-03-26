الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين أحدهم مختص بالتفجيرات

قضت مفرزة للجيش الجزائري اليوم السبت بالقرب من تادمايت (ولاية تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر) على ثلاثة إرهابيين خطرين إثر كمين، تبعته عملية تمشيط لا تزال متواصلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى على ثلاثة (3) إرهابيين صباح اليوم 26 مارس 2016 إثر كمين تبعته عملية تمشيط بغابة سيد علي بوناب بالقرب من بلدية تادمايت".

وأضاف البيان أن الأمر "يتعلق بثلاثة مجرمين خطرين من بينهم المدعو "ب.خذير" كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 بغابة سيد علي بوناب وإرهابي آخر مختص في المتفجرات".

وأشار إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و6 مخازن ونظارة ميدان وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير و3 هواتف نقالة وأغراض مختلفة".