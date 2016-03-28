مقتل 12 عسكرياً إثر سقوط مروحيتهم جنوب الجزائر

قتل 12 عسكرياً جزائرياً وجرح اثنان إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة رقان جنوب غرب الجزائر.



وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وذكر بيان الوزارة أنه "خلال مهمة مبرمجة بالقرب من رڤان بالقطاع العملياتي لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة وإثر خلل تقني، سقطت حوامة ناقلة الجند من نوع مي-171 تابعة للقوات الجوية، مساء اليوم الأحد 27 مارس 2016 على الساعة 18.00 للأسف، أسفر الحادث عن مقتل 12 عسكرياً، وجرح 2".

وأوضح البيان: "وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تنقل قائد الناحية العسكرية الثالثة فوراً إلى عين المكان للوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف. كما أمر السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".

