أيرولت: فرنسا لن تقع في فخ تصنيف المسلمين إرهابيين

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، بالجزائر مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده "لن تقع في فخ تصنيف المسلمين إرهابيين"، على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس وبروكسل.

وصرح أيرولت للصحافة، بخصوص تصاعد موجة العداء ضد المسلمين في أوروبا، بعد أحداث باريس 13 نوفمبر الماضي: "إننا نحترم حرية المعتقد وحرية الديانة، ومن واجب الدولة والجمهورية السهر على فرض هذا الاحترام على الجميع".

وأضاف: "نحن حريصون أيضا على تفادي جدل عقيم مفاده أن مرتكبي اعتداءات باريس وبروكسل يزعمون أنهم مسلمون، وبالتالي فكل المسلمين إرهابيون. هذا الفخ لا ينبغي أن نسقط فيه، خاصة أن غالبية الفرنسيين المسلمين، بمن فيهم المتدينون، يرفضون التطرف وهم جديرون بالاحترام"، مشيرا إلى أن الكثير من ضحايا هجمات باريس وبروكسل مسلمون.

من جهة أخرى، ذكر أيرولت الذي وصل إلى الجزائر اليوم الثلاثاء في زيارة تدوم يومين، أن باريس "تؤيد مسعى إطلاق حكومة وحدة وطنية بليبيا، وأن يكون فايز السراج رئيسا لها". وأكد أن السراج "يريد إقامة حكومته بالعاصمة طرابلس ونحن مع هذا التوجه، مع حرصنا على أن يتم ضمان أمن الحكومة وأعضائها، ليس من الخارج بل من خلال اتفاق يجب أن تتوصل إليه جميع الأطراف على المستوى الداخلي".

وأضاف أن "الوضع خطير في ليبيا، ومن الضروري البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، ومن الأفضل أن يأتي هذا الحل من طرف الليبيين أنفسهم. فهم وحدهم من يستطيعون التكفل بالشؤون الأمنية لبلادهم ومواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي".