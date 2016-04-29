الجزائر.. عودة بوتفليقة بعد رحلة علاج في سويسرا

أعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة، في بيان، عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من رحلة علاج إلى سويسرا دامت 6 أيام. وذكر البيان أن "فحوصات طبية دورية" أجريت على الرئيس أثناء فترة إقامته القصيرة خارج البلاد.

واللافت أنه منذ إصابة الرئيس بوعكة صحية عام 2013، وفترة العلاج الطويلة التي قضاها بفرنسا، (88 يوما)، تبدي السلطات حرصاً على نشر أخبار سفرياته بغرض العلاج، على عكس الوعكة الأولى التي أصابته نهاية 2005. وبذلك تريد السلطات تفادي أي جدل. وما يلفت الانتباه أيضاً أن الرئيس الجزائري يعالج عادة في فرنسا، بخلاف هذه المرة إذ تنقل إلى سويسرا.

ويتولى شؤون البلاد، عملياً، رئيس الوزراء عبد المالك سلال أثناء غياب الرئيس. أما دستورياً، فالرجل الثاني في الدولة هو رئيس الغرفة البرلمانية الثانية "مجلس الأمة"، وهو حالياً عبد القادر بن صالح.