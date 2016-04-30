الجيش الجزائري يمشط شرق البلاد ويقتل 3 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، أمس الجمعة، أن الجيش قتل ثلاثة متطرفين مسلحين في منطقة سكيكدة، على مسافة 500 كلم شرق الجزائر العاصمة، خلال عملية عسكرية لا تزال جارية.

وقالت الوزارة إن مفرزة من الجيش "قتلت بعد ظهر اليوم (أمس الجمعة) ثلاثة إرهابيين في أعقاب عملية تمشيط بالقرب من بلدة كركرة"، في منطقة سكيكدة.

وتابعت أن الجيش ضبط عدة بنادق هجومية من نوع كلاشينكوف وذخيرة وهواتف محمولة.

وفي منتصف ابريل، أعلن الجيش أنه قتل في مارس 14 مسلحا في منطقة تقع قرب الحدود مع تونس.

وفي عام 2015، قتل الجيش الجزائري أو اعتقل 157 من الإرهابيين، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع.