غش بـ"فيسبوك".. في مسابقة توظيف أساتذة الجزائر

أكدت وزارة التربية الجزائرية تسجيل بعض محاولات الغش باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة مباشرة بعد التوزيع الرسمي لأسئلة مسابقة توظيف الأساتذة في قطاع التربية الذي شارك فيه قرابة مليون ممتحن.

وقالت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، إن حالات الغش تمثلت في استعمال بعض المترشّحين للوسائل التكنولوجية بإرسال الموضوع عبر شبكة الإنترنيت ومحاولة الحصول على الأجوبة.

وشددت الوزيرة على "تطبيق القانون بتسليط أقصى عقوبة تصل إلى حد السجن".

وشهدت العديد من مراكز اجتياز اختبارات مسابقة التوظيف حالات غش، من قبل المترشحين، حسب ما تم نشره في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وامتلأت العديد من صفحات "فيسبوك" بأسئلة مواضيع الامتحانات الخاصة بمسابقة التوظيف طلبا للأجوبة في مواد اللغة العربية والفرنسية والفيزياء، واستنجد الممتحنون بزملائهم وأصدقائهم على الإنترنت لمساعدتهم في منحهم الإجابة عن الأسئلة المطروحة.

وتسعى هذه المسابقة إلى توظيف 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) بمشاركة قرابة نحو مليون مترشح (971.964).