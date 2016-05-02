الجزائر..اتهام انفصاليين بـ"فتح بوابة تطبيع مع إسرائيل"

طالبت "حركة النهضة" الإسلامية بالجزائر، من سلطات البلاد التصدي لتنظيم انفصالي بمنطقة القبائل (شرق) بحجة أنه يسعى إلى "فتح بوابة للتطبيع مع إسرائيل".

وقالت "النهضة" في بيان أصدرته الاثنين إثر انتهاء اجتماع لقيادييها، إن "سكان منطقة القبائل الشرفاء المناضلين المجاهدين حماة الوحدة الوطنية والمدافعين عنها عبر تاريخ الجزائر، يربأون بأنفسهم أن يكونوا دعاة انقسام الوحدة الوطنية، كما يربأون بأنفسهم أن تكون منطقتهم بوابة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الظالم المحتل المعتدي على الضعفاء القاتل للأطفال الأبرياء".

ويقصد الحزب الإسلامي بهذا الموقف، اجتماعات تمت بين رئيس "الحكومة الانتقالية للقبائل" فرحات مهني المقيم بفرنسا، ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن مهني زار تل أبيب مرات عديدة، وصرح بأن "شعب القبائل لا يعادي الإسرائيليين بعكس الجزائريين". والتقى مرات عديدة أيضاً بمسؤولي "المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية بفرنسا".

وإن كان مهني يمثل الانفصاليين في الخارج، فإن رئيس "حركة الحكم الذاتي بالقبائل" بوعزيز آيت تشبيب هو من يمثلها داخليا، وتحديدا في ثلاث ولايات ينطق سكانها بالأمازيغية، وهي تيزي وزو وبجاية والبويرة. ونفذت في هذه الولايات مسيرات حاشدة يوم 20 أبريل الماضي بمناسبة مرور 26 سنة على "الربيع البربري"، الذي يرمز إلى النضال من أجل الاعتراف بالهوية الأمازيغية.

وذكرت "النهضة" في بيانها أيضاً أن "تحرك التنظيم الانفصالي بكل حرية وأمام مرأى ومسمع السلطة، أمر خطير للغاية يجعلنا نشك في وجود متواطئين معه".

وكان وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحى، اتهم زعيم الانفصاليين بـ"زرع الفتنة والعنف في صفوف الجزائريين"، وقال إنه "يتلقى أموالا من جهات أجنبية مشبوهة"، من دون أن يذكر هذه "الجهات".