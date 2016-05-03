الجيش الجزائري يعلن مقتل سبعة متطرفين في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش الجزائري قتل سبعة متطرفين مسلحين في أسبوع في شرق الجزائر، أحدهم اليوم الثلاثاء في عملية عسكرية لا تزال مستمرة.

إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إنه تم مساء الثلاثاء على الحدود مع النيجر "توقيف ارهابيين اثنين من جنسيتين إفريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن دراجة نارية".

وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى "القضاء على إرهابي قرب بلدية كركرة بولاية سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) في عملية تمشيط لا تزال متواصلة"، مضيفةً أنه "تم استرجاع سلاحه المتمثل في مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأعلن الجيش الجمعة والسبت قتل اربعة ارهابيين آخرين خلال عملية التمشيط نفسها.

والخميس، قتل ارهابيان في بومرداس (50 كلم شرق الجزائر)، بحسب بيان لوزارة الدفاع.