الجزائر.. التقشّف يلغي 109 مهرجانات ثقافية

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن إلغاء10 مهرجانات من مجموع 186 تظاهرة ثقافية بسبب التقشف، وقررت الوزارة الإبقاء على 77 مهرجانا مع إجراء بعض التعديلات عليها.

وأكد وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي أنه تقرّر اعتماد 77 مهرجانا بعد دراسة وتمحيص ومراجعة دقيقة لميزانية كل مهرجان وتوقيته الزمني، وقال الوزير ميهوبي في مؤتمر صحافي "قرّرنا الحفاظ على 31 مهرجانا وطنيا و18 مهرجانا محليا وكل المهرجانات الدولية باعتبارها واجهة للثقافة الجزائرية مع مراجعة مدتها وعدد المشاركين فيها".

وكشف وزير الثقافة على أن "هذه المهرجانات ستُموّل بما يقارب 40 بالمائة من مخلفات ميزانية عام 2015 ".

وأعلن تعليق "المهرجان الدولي لفنون الأهقار والمهرجان المغاربي للموسيقى الأندلسية مؤقتا"، مع دمج بعض المهرجانات التي تتشارك نفس الموضوع ومنها "مهرجان الخط العربي ومهرجان المنمنمات والزخرفة"، بينما سيتم تنظيم بعض التظاهرات الأخرى كل سنتين ومنها "المهرجان الدولي للأدب وكتاب الشباب والمهرجان الوطني لموسيقى الديوان " .

ومع تقليص ميزانية بعض المهرجانات دعت وزارة الثقافة القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة في تمويل التظاهرات الثقافية لرفع العبء عن الحكومة التي تواجه تحديات عديدة بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد في ظل تردي واردات النفط.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه وزير الثقافة الجزائري اتهامات عديدة بـ"بسوء التسيير في العديد من التظاهرات التي لم تعد بالفائدة على المواطن الجزائري" ومنها "تظاهرة عاصمة الثقافة العربية في قسنطينة"، حيث أمر وزير الثقافة الجزائري بـ"تخصيص مبلغ مقدر بأكثر من مليار دينار جزائري متبق من الميزانية الممنوحة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015، لتمويل برنامج ثقافي لن يُحسّن من مستوى معيشة المواطن الجزائري"، بحسب المعارضين.