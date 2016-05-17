الجزائر.. القضاء على إرهابيين والقبض على ثلاثة

قضى عناصر للجيش الوطني الشعبي على ارهابيين اثنين تم وصفهما بالخطيرين وتم استرجاع مسدسين رشاشين وكمية من الذخيرة اثر كمين قرب منطقة تادمايت بمحافظة تيزي وزو وهذا حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وبحسب ما جاء في بيان الجيش أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال للمعلومات المقدمة من طرف المواطنين قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لمحافظة بومرادس على إرهابيين خطيرين اثر كمين قرب بلدية تادمايت بولاية تيزي ".

وأكد الجيش الجزائري أن "العملية لا تزال متواصلة للقضاء على عناصر الجماعات الإرهابية ".

وفي عملية أخرى للجيش تمكن فيه في اليومين الأخيرين من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين واسترجاع بندقية صيد ومسدس آلي وقنبلتين وكمية من الذخيرة في محافظة تيزي وزو التي تعرف تحركات غير مسبوقة للجماعات الإرهابية .

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت عن اعتقال 7 متشددين في مناطق متفرقة من شرق البلاد، من بينهما بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، حيث توجد أخطر معاقل الجماعات المتطرفة.

