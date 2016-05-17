القضاء الفرنسي يُبرّئ الشاب خالد من سرقة أغنية "دي دي"

برّأ القضاء الفرنسي الفنان الجزائري الشاب خالد في قضية سرقة أغنية "دي دي" التي رفعها ضده الشاب رابح الذي قدم شكوى باعتباره الملحن الأصلي للأغنية.

واعتبرت المحكمة أن القضية التي رفعها الشاب رابح ضد ملك الراي"باطلة "، وحكمت على صاحب الدعوة بالتعويض للشاب خالد.

وقال ملك الراي، في تصريح لصحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، إن هذه القضية سببت إزعاجا له ولعائلته، وأضاف أن "أغنية دي دي معروفة في جميع أنحاء العالم ولا يمكن لأي أحد السطو على أغنية وتشويه مسيرتي الطويلة في مجال الفن والمكانة التي وصلت إليها اليوم ".

ولإثبات أن أغنية "دي دي" ملك للشاب خالد، قدم الفنان للمحكمة الفرنسية الشريط الأصلي الذي تم العثور عليه عند أحد المنتجين في محافظة وهران الجزائرية مع مئات الوثائق التي تثبت ذلك.

وخلصت نتائج الخبير الذي عيّنه القضاء الفرنسي إلى أن "أغنية دي دي بالفعل ملك الشاب خالد".

وبهذه التبرئة ينتهي الجدل القانوني حول أغنية "دي دي" التي لا تزال تُحقق الكثير من الانتشار الواسع بعد مرور ما يقرب من ربع قرن على صدورها.

وحققت أغنية "دي دي" انتشاراً واسعاً في الدول العربية والعالم أجمع، واحتلت مراتب متقدمة في سباق الأغنيات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وآسيا.