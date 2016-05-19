تفكيك شبكة جزائرية لتهريب الأسلحة من ليبيا

فكك عناصر الأمن الجزائري شبكة جزائرية متخصصة في تهريب الأسلحة من ليبيا، واستطاع عناصر الأمن توقيف عنصرين جزائريين في الشبكة بعد تمديد عملية الاختصاص الإقليمي.

وخلصت العملية الأمنية إلى حجز 22 بندقية من طراز ماغنوم وكوبال حسبما أوردته صحيفة "النهار الجديد" إضافة إلى 3 بنادق صيد وكميات كبيرة من الذخيرة.

وطارد عناصر الأمن الجزائري أفراد الشبكة الليبية على محور بئر العاتر في وادي سوف (630 جنوب شرق العاصمة) وانطلقت التحريات من المنطقة الصناعية بوادي السمار في العاصمة ولا تزال العملية الأمنية مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة الليبية من الناشطين الجزائريين.

وقد تمكن عناصر للجيش الجزائري في الأسبوع الماضي من حجز ترسانة حربية خطيرة في منطقة ببرج باجي مختار تمثلت في منظومة إطلاق صواريخ 12 أنبوب عيار 107 ملم، وصاروخ من نوع بـ مـ 21 وبنادق وأسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرة .

وأحبطت قوات الجيش الجزائري محاولة لإغراق الجزائر بالأسلحة الليبية التي تم الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية الناشطة على محور الحدود الملتهبة بسبب التناحر الحاصل في ليبيا.

وتؤكد الأرقام التي كشف عنها جهاز قيادة الدرك الجزائري حول المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة خلال الفترة ما بين 2010 و2015، استفحال نشاط العصابات في هذا المجال حيث تم تسجيل 9 آلاف و547 قضية في السنة الواحدة.