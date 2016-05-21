الجزائر: تصفية 6 إرهابيين شرق العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أن الجيش قضى على 6 متطرفين داخل غابة بولاية البويرة (100 كلم شرق العاصمة)، خلال عملية عسكرية في سياق نشاط لافت للجيش في مناطق عديدة، أسفر في غضون أقل من شهرين عن مقتل حوالي 50 إرهابيا.

وأوضح بيان للوزارة أن العملية العسكرية بالبويرة، انطلقت في الـ17 من الشهر الجاري، تمكن خلالها الجيش من تصفية 8 متطرفين والقبض على آخر، فضلا عن حجز 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية رشاشة، وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأضاف المصدر أن العملية لا تزال مستمرة، من دون ذكر تفاصيل أخرى كهوية المتطرفين الذين تم القضاء عليهم، والجماعة المسلحة التي ينتمون إليها. وفي الغالب، يتم الكشف عن جزء من هذه التفاصيل بعد إخضاع عينات من جثث الإرهابيين لاختبارات الحمض النووي الريبي.

وتابع بيان وزارة الدفاع أن وحدات عسكرية دمرت في باتنة وجيجل (شرق العاصمة)، وعين الدفلى (غرب العاصمة) مخابئ إرهابيين. وفي بيان سابق، صدر أمس الجمعة، ذكر الجيش أنه اكتشف مخبأ يحتوي على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار بأقصى جنوب البلاد.

وذكر الجيش أمس، أيضا، أنه دمر ثلاثة مخابئ وأبطل مفعول ألغام جاهزة للتفجير بمنطقة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، وهي منطقة تحتضن معاقل "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، وبها يوجد على الأرجح زعيمها عبدالمالك دروكدال الذي تسعى المخابرات العسكرية إلى قتله منذ 2005.

ويرتكز نشاط الجيش في إطار محاربة الإرهاب، في ثلاث ولايات ظلت منذ تسعينيات القرن الماضي حاضنة للأعمال المسلحة، وهي تيزي وزو وبومرداس والبويرة. كما تركز في أماكن متفرقة بالصحراء، قرب الحدود مع مالي وليبيا.

وخلال شهر أفريل الماضي، وإلى 21 من ماي الجاري، قتل الجيش، حسب تقارير وزارة الدفاع حوالي 50 متطرفا بالمناطق المذكورة، وحجز خلال عملياته المئات من قطع السلاح وكميات كبيرة من الذخيرة الحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من نشاطها في المناطق التي تتحرك بها آليات الجيش منذ أسابيع عديدة، لإحباط محاولات متطرفين بعث الروح في خلايا نائمة تتبع لإرهابيين. وتعد الحدود مع ليبيا أكبر خطر يهدد الأمن بالجزائر، بسبب تهريب السلاح، لهذا نشر الجيش الآلاف من الجنود بالمناطق الحدودية.