مسؤول: القوات الجزائرية تقتل 6 مسلحين في شرق البلاد

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، إن الجيش قضى على 6 مقاتلين متطرفين خلال عملية عسكرية كبيرة في منطقة غابات شرقي العاصمة.

وذكر الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الستة قتلوا خلال عملية تمشيط للجيش في غابة بعين ترك في منطقة البويرة.

وفي الأسبوع الماضي، قتل الجيش أيضا سبعة يشتبه بأنهم مقاتلون متطرفون في الأخضرية بمنطقة البويرة أيضا.

وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الحرب الأهلية الجزائرية التي خاضها الإسلاميون المسلحون ضد الحكومة إلى أن تفاوض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشأن اتفاق عفو مع عدة جبهات للمقاتلين، فيما بقي مقاتلون آخرون في الجبال.

وأصبح من النادر وقوع هجمات وتفجيرات في الوقت الحالي بعد انتهاء حرب التسعينيات مع المسلحين، لكن جماعات صغيرة من المقاتلين المتحالفين مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تنشط في مناطق نائية شرقا وجنوبا.