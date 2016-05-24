الجزائر.. القضاء على 3 إرهابيين وتدمير ورشة متفجرات

قضى عناصر الجيش الجزائري، الاثنين، على ثلاثة إرهابيين بغابة الريش ببلدية عين الترك في محافظة البويرة (100 كلم شرق العاصمة) وتم استرجاع مسدسات رشاشة وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائري.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة الإرهاب وفي سياق العمليات التي تقودها قوات الجيش الجزائري تم القضاء على ثلاثة إرهابيين وتم استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. لترتفع بهذا حصيلة هذه العمليات منذ بدئها يوم 17 ماي الجاري والتي لا تزال متواصلة إلى تحييد اثني عشر ارهابيا واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة ".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الإرهاب تمكن عناصر الجيش الجزائري من تدمير ورشة لصناعة المتفجرات في بلدية واسيف بمحافظة تيزي وزو تحتوي على قذائف هاون وأنصاف قارورات غاز جاهزة للتفجير و40 لغم تقليدي الصنع و100 حقنة جاهزة للتفجير و03 كيلوغرام من المواد المتفجرة ".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية منذ يومين عن القضاء على 6 متطرفين داخل غابة بولاية البويرة خلال عملية عسكرية في سياق نشاط لافت للجيش في مناطق عديدة، أسفر في غضون أقل من شهرين عن مقتل حوالي 50 إرهابيا.

وأوضح بيان للوزارة أن العملية العسكرية بالبويرة، انطلقت في الـ17 من الشهر الجاري، تمكن خلالها الجيش من تصفية 8 متطرفين والقبض على آخر، فضلا عن حجز أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.