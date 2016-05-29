الجزائر.. حريق ضخم يلتهم عشرات اليخوت والزوارق

اندلع حريق ضخم هذا المساء في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت الجزائر والتهم العشرات من الزوارق ومراكب النزهة في ميناء سيدي فرج في العاصمة الجزائرية وعجزت فرق الإطفاء عن إخماد هذا الحريق المهول لحد الآن.

وساعدت الرياح في انتشار ألسنة اللهب إلى الزوارق واليخوت، رغم محاولات عناصر الإطفاء وبعض المواطنين الحاضرين في عين المكان وتجنبا لخسائر أكبر سارع البعض إلى إخراج و تحييد زوارق ويخوت أخرى.

وحسب شهود عيان فإن "الحريق المهول الذي اندلع بميناء سيدي فرج في العاصمة وقع قرب محطة الوقود الخاصة بالتزود بالوقود، ووقع الحادث بسبب انفجار في أحد محركات القوارب الراسية بالميناء الذي أدى إلى اشتعال مركبات محاذية ".

ولا تزال فرق الحماية المدنية تحاول إخماد الحريق الذي أتى على أكثر من 10 زوارق ويخوت كانت مركونة على رصيف الميناء، بالرغم من محاولة وحدات الحماية المدنية بالتدخل ومحاصرة الحريق.