الجزائر.. غش وتسريب في امتحان البكالوريا

لم تنجح تهديدات وزارة التربية في الجزائر ولا تطميناتها بالسير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا التي انطلقت الأحد بمشاركة أزيد من 800 ألف مرشح .

ورغم كل الإجراءات تم تسجيل العديد من حالات الغش داخل مراكز الامتحان الموزعة عبر محافظات الوطن، واعترفت وزيرة التربية نورية بن غبريط باكتشاف حالات غش وتسريب مواضيع الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهددت بمعاقبة المتورطين بشكل صارم.

وتم تسجيل حالات غش في محافظات سكيكدة وميلة والبيض وتلمسان والجزائر العاصمة وتبسة، وكان اغلبها باستعمال الهاتف النقال أو قصاصات ورقية.

ومنعت وزارة التربية إدخال الهواتف إلى مراكز الامتحان من طرف المرشحين أو المراقبين .

وتسربت صور لمرشحين داخل مراكز الامتحان يستعملون هواتفهم للغش وبعضهم الأخر لجأ إلى القصاصات الورقية.

وأوضحت وزيرة التربية أن الإجراءات العقابية ستكون "مشددة"، مؤكدة أن كل طالب يضبط لديه هاتف نقال سيكون معرضا للمحاسبة عن محاولة غش.