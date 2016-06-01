الجزائر.. الجيش يصفي 8 إرهابيين في العلمة بسطيف

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن فرقة من الجيش قتلت 8 متطرفين شرق البلاد أمس الثلاثاء في حدود منتصف الليل. وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد قتلى الجماعات المسلحة المتشددة، إلى أكثر من 60 منذ بداية العام.

وذكرت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني أن مقتل الثمانية تم في كمين للجيش، وأن العملية العسكرية تندرج في إطار "مواصلة محاربة الإرهاب"، وأنها كانت ناجحة بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات"، في إشارة إلى تعقب أثر المسلحين الثمانية وجمع معلومات عن تنقلاتهم والإيقاع بهم في كمين. وقد تم ذلك بمنطقة وادي العطش بلدية القلتة الزرقاء ولاية سطيف (300 كلم شرق العاصمة).

وأوضح البيان أن الجيش عثر في مكان الكمين، على 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سمينوف، ومسدس آلي وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخيرة وحزام ناسف، فجَره الجيش قبل انسحابه من المنطقة.

وأضاف البيان: "تعتبر مثل هذه العمليات الميدانية الحاسمة لقوات الجيش الوطني الشعبي، ثمرة للجهود الحثيثة واليقظة الدائمة والإصرار المتواصل على مطاردة فلول الإرهاب، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة ودحرها، إلى غاية تخليص بلدنا من هذه الآفات".

يذكر أن منطقة العلمة تشهد نشاطاً نادراً للجماعات الٍإرهابية بفعل الحصار، الذي تفرضه عليها قوات الأمن ووحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني.