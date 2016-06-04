الجزائر.. مقتل 33 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب

قُتل 33 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح في حادث مرور خطير وقع على مستوى محافظة الأغواط، ووقع الحادث في حدود الساعة الثانية صباحا بتوقيت الجزائر بين دائرتي أفلو وواد مرة بالمكان المسمى منطقة أجدر في ضواحي الأغواط.

وقال المدير الولائي للحماية المدنية العقيد جمال خمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "الحادث تمثل في اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من محافظة ورقلة باتجاه وهران".

وأضاف خمار أن "30 شخصا قتلوا على الفور بسبب اشتعال النيران في الحافلة التي اصطدمت بالصخور بعد اصطدامها المباشر بالشاحنة، فيما توفي الثلاثة الآخرون بسبب خطورة إصاباتهم".

وتم نقل جميع الضحايا والجرحى إلى مستشفى أفلو، وتدخلت فرق مختصة ضمن 15 سيارة إسعاف و7 شاحنات إطفاء.

وشهدت عمليات التعرف على الضحايا صعوبة كبيرة بسبب تفحم الجثث بالكامل.

ووصل كل من وزير النقل بوجمعة طلعي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى محافظة الأغواط، للوقوف على حجم الكارثة التي خلفها الحادث.

يذكر أن الحادث وقع على بعد 500 متر فقط من مكان الحادث الذي وقع نهاية سبتمبر 2014 وخلف 17 قتيلا.