أحلام مستغانمي.. فنانة اليونسكو من أجل السلام

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي لتصبح "فنانة اليونسكو من أجل السلام" و"حاملة رسالة المنظمة من أجل السلام" لمدة سنتين، باعتبارها إحدى الكاتبات العربيات الأكثر تأثيراً، ومؤلفاتها من بين الأعمال الأكثر رواجاً في العالم.

وقالت مديرة منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، إن "مؤلفات الأديبة الجزائرية تعد من بين الأعمال الأكثر رواجاً في العالم، نظراً لتميزها بعملها لصالح حقوق المرأة والحوار بين الثقافات ومكافحة العنف".

ودعت إيرينا الكاتبة أحلام مستغانمي لتضم نشاطاتها إلى نشاطات المنظمة طوال مدة هذه العهدة (سنتين) .

وكتبت مستغانمي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد أصبحنا عشرة ملايين، لا أدري هل عليَّ أن أسعد، أم أن أصاب بالذعر وقد غدونا صفحة بحجم أمة، أمة تفوق في تعدادها عدد سكان 4 أو 5 دول عربية، أديرها وحدي (ع البركة) دون وزراء ولا مدراء ولا سفراء ولا خزينة أو مداخيل ولا جيوش ولا شرطة حدود، لا أحد يدقق في طائفة أبنائها، ولا فصيلة حبر المنتسبين إليها، ولا يُترك أحدٌ فيها من يتامى الأوطان، للعراء العاطفي دون سقف أمان، فنحن في تراحمنا وتعاطفنا كمثل الجسد الواحد" .