مخطط أمني خاص بشهر رمضان في الجزائر

أعلن الدرك الجزائري، اليوم الاثنين، عن إطلاق مخطط أمني خاص بشهر رمضان "يهدف إلى ضمان الأمن والسكينة"، بحسب ما جاء في بيان للجهاز الأمني، الأهم في البلاد.

وأوضح الدرك أنه اتخذ "جميع التدابير والإجراءات المناسبة ذات الطابع الوقائي والردعي، سعيا للحفاظ على الأمن العام، وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية تتناسب مع خصوصية شهر رمضان". ويتعلق الأمر، حسب البيان، بنشر المزيد من الفرق الإقليمية وفرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل السريع. وتحدث البيان عن "تواجد دائم وفعال ومستمر، لرجال الدرك وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكات الطرقات"، كأحد أهداف المخطط الأمني.

وأضاف البيان أن المخطط يبتغي "حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط، الذي يتواجد فيه المواطنون وتوفير الطمأنينة والأمن، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم العطلة الصيفية الذي يعرف توافدا كبيرا للمواطنين، على مستوى أماكن التسوق والراحة والاستجمام الليلية، والتنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق، وكذلك الإقبال الكبير على المجمعات التجارية والمساجد ومحيطها".