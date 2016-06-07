الجزائر: أستاذ جامعي يرأس شبكة الغش في البكالوريا

تمكّنت عناصر الأمن في الجزائر من تفكيك شبكة للغش في شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في محافظة الجلفة التي تبعد بحوالي 300 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.

وبناء على نتائج التحقيقات أمر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة الجلفة إيداع7 أشخاص الحبس المؤقت، ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية الغش في البكالوريا وبيع أجوبة الامتحان.

وكشفت التحريات المعمقة للشرطة على أن أستاذا جامعيا يقود هذه الشبكة التي وسعت نشاطها في اليوم الأخير من امتحان شهادة البكالوريا (الثانوية العامة ) بغرض الربح السريع، حيث أكد عناصر الأمن أن الشبكة التي تتكون من أستاذ جامعي ورئيسي مركز امتحان وأساتذة وعمال وحراس وطلبة تقوم بشراء أسئلة الامتحانات قبل موعدها بمبالغ تعادل 3000 دولار.

ويحرص عناصر الشبكة، وفق ما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية، على إعداد أجوبة الامتحان لبيعها على الطلبة الراغبين في ذلك مقابل مبالغ مضاعفة.

وكان الأستاذ الجامعي يتحصل على أسئلة امتحان شهادة البكالوريا من مركز محمد العربي بعرير وتمكنت عناصر الأمن من الحصول على أدلة مادية تتعلق باستفادة بعض الممتحنين من إجابات نموذجية بأسمائهم بمقابل مادي مضاعف.

ويذكر أن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية خلصت إلى توقيف حوالي 50 شخصاً وتقديم 10 أشخاص أمام وكلاء الجمهورية، تورطوا في فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، فيما تم تحديد هوية 80 شخصاً ورفع محتويات 200 حساب "فيسبوك" نشر وتداول مواضيع الامتحانات على شبكة التواصل الاجتماعي.

وحققت أجهزة الأمن مع موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتم منعهم من مغادرة التراب الوطني بأمر من العدالة الجزائرية.