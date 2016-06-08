الجزائر: اعتراض طريق 30 مهاجرا سريا بالساحل الشرقي

أعلن حرس الشواطئ الجزائري عن إحباط محاولتين منفصلتين، لهجرة 30 شخصا سراً، عبر الساحل الشرقي باتجاه جنوب أوروبا.

وذكر بيان لحرس الشواطئ أن محاولتي الهجرة غير الشرعية جرتا بشواطئ عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، الأولى حدثت أمس الثلاثاء والثانية اليوم الأربعاء في الصباح الباكر.

وأوضح بأن المهاجرين كانوا في قاربين تقليديين، وقد تم اعتراض طريقهم في عرض البحر شمال رأس الحمراء، بحسب البيان، وهو موقع بحري يتخذه عادة المهاجرون غير الشرعيين عندما يتوجهون إلى الشواطئ الإيطالية وتحديدا لامبيدوزا الشهيرة.

وأضاف البيان بأن "العمليتين تمتا في ظروف جيدة"، في إشارة إلى عدم وقوع أي حادث أثناء اعتراض طريق المهاجرين. ولم يوضح بيان حرس الشواطئ هوية هؤلاء المهاجرين.

وأعلنت مصالح الأمن في 5 مايو الجاري توقيف 6 رعايا مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية، بقالمة (500 كلم شرق العاصمة)، وقالت إنهم يمارسون نشاطا حرفيا بدون رخصة وأنها أحالتهم على القضاء لمحاكمتهم. وفي أقصى الجنوب، اعتقل الجيش السبت الماضي، 26 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية دخلوا الجزائر عبر حدودها الجنوبية، بغرض الهجرة إلى أوروبا عبر شمال الجزائر.

للإشارة تتضمن التشريعات الجزائرية قانونا يعاقب بالسجن، المواطنين الذين يتم ضبطهم بتهمة "الحرقة"، وهي كلمة شائعة عن المهاجر غير الشرعي. وانتقدت تنظيمات حقوق الإنسان بشدة القانون عندما صدر، وطالبت بمعالجة مشاكل الشباب التي تدفعهم، حسبها، إلى ركوب "قوارب الموت".