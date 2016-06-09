الجيش الجزائري يصفي 4 إرهابيين

قضى عناصر الجيش الجزائري، بعد إفطار الأربعاء، على أربعة إرهابيين بمنطقة بعطة في محافظة المدية.

وتمكن عناصر الجيش إثر معلومات تفيد بتواجد إرهابيين نشطين في منطقة بعطة من نصب كمين والقضاء عليهم واسترجاع كمية من الذخيرة والأسلحة، حيث تستغل الجماعات الإرهابية وقت الإفطار لمباشرة تحركاتها المختلفة.

وفي الحدود الجنوبية للبلاد، تدخل عناصر الجيش الجزائري إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع بسبب انعدام الرؤية، كانت بصدد التسلل إلى التراب الجزائري، عبر الحدود الجنوبية للبلاد بالضبط في منطقة عين قزام ( أقصى الحدود الجنوبية للجزائر).

وكانت المركبة تقل أربعين 40 مهاجرا غير شرعي (10 رجال و10 نساء و20 رضيعا)، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أفراد، وإصابة 37 آخرين، وتدخلت دورية لعناصر الجيش الجزائري لإخلاء المصابين بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى عين قزام وتمنراست.

كما تمكن عناصر الجيش الجزائري في كل من منطقة جانت وعين قزام من إحباط تسلّل 13 مهربا، و26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة إلى التراب الجزائري، وتم حجز 4 مركبات رباعية الدفع.