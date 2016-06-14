الجيش الجزائري يصفي إرهابييْن في جيجل

تمكن عناصر الجيش الجزائري من القضاء على إرهابيين اثنين، الاثنين، إثر كمين قرب بلدية تازا، غرب ولاية جيجل (360 كلم شرق الجزائر) في عملية لا تزال متواصلة حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ومكّنت هذه العملية من استرجاع أسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى تستعين بها الجماعات الإرهابية.

وفي سياق العمليات المتواصلة التي تقودها قوات الجيش الجزائري تم تدمير 11 قنبلة وحزام ناسف ومعدات تفجير في منطقة الرواكش بمحافظة المدية، ومكّنت ذات العملية من تحديد هوية المجرمين الأربعة الذين قضى عليهم عناصر الجيش الجزائري.

وتمكنت قوات الجيش الجزائري مؤخرا من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بمنطقة الرواكش قرب بلدية بعطة في محافظة المدية، وأسفرت العملية عن استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة.

ويقود عناصر الجيش عمليات تمشيط واسعة للقضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية في الجزائر.