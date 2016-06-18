الجزائر: القضاء على 73 متطرفا منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية بأن الجيش قتل 73 متطرفا واعتقل 111 شخصا متهمين بدعم الجماعات المتشددة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ونشرت "مجلة الجيش"، لسان حالة وزارة الدفاع، في عددها الجديد الصادر اليوم السبت، أن الجيش تمكن خلال نفس الفترة من وضع حد لنشاط 1117 مهرَب سلاح ومواد محظورة بالحدود، فيما تم اعتقال 2309 مهاجر سرَي و105 تاجر مخدرات. وسمح نشاط الجيش، خلال نفس الفترة، باكتشاف وتدمير 248 مخبأ في الجبال والغابات يستعمله المتطرفون، للتحصن ضد ضربات قوات الأمن.

وتضمنت الحصيلة المنشورة بـ"مجلة الجيش"، حجز 205 سيارة ذات دفع رباعي و120 شاحنة، و148 سيارة و 70 دراجة نارية، وهي وسائل نقل درج المتطرفون ومهربو السلاح على استعمالها في نشاطهم وتنقلاتهم بالحدود، وفي المساحات الشاسعة خاصة بالصحراء الكبرى، حيث تبذل السلطات الجزائرية مجهودات كبيرة لتغطيتها أمنيا.

وأوضحت نشرية الجيش الشهرية، أن الضباط والجنود المنخرطين في سياسة محاربة الإرهاب، تمكنوا في عمليات متفرقة خلال فترة الخمسة أشهر، من حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة تمثلت في 485 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، و 42 بندقية رشاشة و26 مدفعا من نوع "هاون" عيار 60 و81 مم، زيادة على حجز 34 بندقية صيد و25 بندقية مضخية ، و 16 قاذفة صواريخ "أر بي جي 7" و 723 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية ،و 49 مدفعا تقليدي الصنع و 79 قنبلة تقليدية الصنع.