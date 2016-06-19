الجيش الجزائري يقتل 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد أن الجيش قتل 14 متطرفين مسلحين في عملية عسكرية تستمر منذ 10 أيام بمحافظة المدية على بعد 90 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وفي سياق عملية البحث والتمشيط والتطويق التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الرواكش بولاية المدية، قضت مفرزة صباح اليوم (الأحد ) على الساعة السادسة، على 8 إرهابيين آخرين".

وفي سياق العملية التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الرواكش بمحافظة المدية قضت ظهر اليوم على إرهابي آخر، واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وحزام ناسف ومنظاري (02) ميدان وكمية من الذخيرة وعشرة (10) هواتف نقالة ومكنت ذات العملية من القضاء على خمسة إرهابيين آخرين وإسترجعت (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية .

ليرتفع بهذا عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم نهار اليوم إلى أربعة عشر (14) متطرفا.

ووصل بهذا عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال هذه العملية المتواصلة إلى سبعة عشر (17) مجرما.

من جهة أخرى، مكّنت عملية تحديد هوية المجرمين الثمانية (08) الذين تم القضاء عليهم صباح اليوم (الأحد ) بنفس المنطقة من التعرف على كل من الإرهابي الخطير "س. محمد" المدعو يعقوب أبو أمامة و"ح. محمد" المدعو إسحاق و"ب. فريد" المدعو عبد الحكيم و"ص. الحبيب" المدعو رضوان و"ب. سفيان" المدعو أبو عبد الله و"ي. حسين" المدعو عبيدة و"عبد التواب" و"أبو تراب".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية بأن الجيش قتل 73 متطرفا واعتقل 111 شخصا متهمين بدعم الجماعات المتشددة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.