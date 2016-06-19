الجيش الجزائري يقتل 8 متطرفين مسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد أن الجيش قتل 8 متطرفين مسلحين في عملية عسكرية تستمر منذ 10 أيام بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وفي سياق عملية البحث والتمشيط والتطويق التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الرواكش بولاية المدية، قضت مفرزة صباح اليوم (الأحد) على الساعة السادسة، على 8 إرهابيين آخرين".

وكانت الوزارة أعلنت في بيانات سابقة أنها قتلت 4 إرهابيين في نفس المنطقة، وألقت القبض على 4 آخرين.

وأضاف البيان أن الجيش ضبط في هذه العملية التي لا تزال متواصلة على 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.