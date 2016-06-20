الجزائر.. تاجرن بالكوكايين وضللن أجهزة الفحص

اعتقل الأمن الجزائري 5 نساء من جنسية تونسية، كن بصدد نقل 6 كيلوغرامات من الكوكايين الصافية إلى المغرب. وأثبتت التحقيقات أنهن ينتمين لشبكة دولية لتجارة المخدرات الصلبة، تنشط بين البرازيل وعدة دول عربية، وصولاً إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة "الخبر" في عدد الاثنين، عن الضابط غلاب طارق رئيس فرع مكافحة تجارة المخدرات، بأمن ولاية العاصمة، قوله إن الشرطة كانت تراقب زيارات التونسيات، إلى الجزائر منذ مدة. كما راقبت حسبه، مسار تنقلاتهن بين دول بالشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وشمال إفريقيا وأوروبا. وتتراوح أعمار المعتقلات بين 24 و 28 سنة.

وأضاف الضابط أن الأمن اعتقلهن بمطار العاصمة الدولي، خلال آخر زيارتهن للجزائر، حيث حاولن الخروج من المطار وهن يحملن 6 كيلوغرامات من الكوكايين داخل حقائب. وتم وضع هذه الكمية، حسب الضابط، في أغلفة حاجبة لا تكشفها أجهزة الفحص.

وأظهر التحقيق في القضية، حسب الصحيفة، أن كمية المخدرات "عبئت في أكياس بالبرازيل، لكن بلد المنشأ يُعتقد بأنه بيرو، وتم نقلها عبر غرب إفريقيا لتتوجه إلى المغرب وصولاً إلى أوروبا".

وذكر مسؤول الشرطة أن المخدرات "كانت مخبأة بشكل محكم داخل حقائبهن اليدوية ومغلفة بصفائح مضغوطة عازلة قادرة على حجب أشعة جهاز الفحص". وهي الآن، حسبه، محل تحليل مخبري لمعرفة مكوناتها وسر قدرتها على الإفلات من مراقبة "السكانر".