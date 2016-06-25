الجزائر.. العثور على جثتي إرهابيين وتوقيف أربعة آخرين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، العثور على جثتي إرهابيبن اثنين ومسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة ومجموعة وثائق وهواتف نقالة وأغراض أخرى إثر عملية بحث وتمشيط في #غابة_الريش ببلدية #عين_الترك بمحافظة #البويرة في إطار مكافحة #الإرهاب.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الإرهابيين تم القضاء عليهما خلال العملية التي قادتها القوات المسلحة بنفس المنطقة منذ أسبوع والتي ارتفعت حصيلتها بهذا إلى تحييد 14 مجرما واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة".

وفي عملية أخرى، غرب #الجزائر، أوقف عناصر الدرك الوطني بمحافظة #سيدي_بلعباس ثلاثة إرهابيين، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمحافظة #الوادي (جنوبي شرق الجزائر) إرهابيا وأربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية بأن الجيش قتل 73 متطرفا واعتقل 111 شخصا مُتّهمين بدعم الجماعات المتشددة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري كما استرجع عناصر الجيش كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة.

من جهة أخرى، تميز اليوم الرابع والأخير من زيارة الفريق #أحمد_قايد_صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان #الجيش_الجزائري إلى الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة @ورقلة (جنوب الجزائر) بترؤسه اجتماعا ضم قيادة وأركان الناحية والقيادات الجهوية والمديرين الجهويين.

وتابع الفريق قايد صالح عرضا شاملا حول الوضع الأمني بإقليم الاختصاص من أجل أداء المهام الموكلة بعزيمة لا تلين، مُثمّنا "الجهود الكبرى والمضنية التي يبذلها أفراد وحدات هذه الناحية في مجال تأمين الحدود الوطنية، ومكافحة الإرهاب وأتباعه من شبكات التهريب والجريمة المنظمة".

ومكنت زيارة الفريق قايد صالح إلى الناحية العسكرية الرابعة، على مدى أربعة أيام كاملة، من معاينة التشكيل الأمني بإقليم الناحية، وتفقد العديد من الوحدات القتالية خاصة المرابطة على الحدود.