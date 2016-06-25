الجزائر: توقيف 91 مهاجرا غير شرعي بينهم عجوز وحفيديها

أوقف حرس الشواطئ الجزائري بمحافظة #عنابة (شرق الجزائر) 91 مهاجرا سرّيا، بينهم عجوز تبلغ من العمر 57 سنة رفقة ابنتها في الـ30 التي كانت بدورها مرفوقة بأبنائها، إضافة إلى بعض القصر، على متن أربعة زوارق بحرية متجهة إلى #إيطاليا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن ثلاثة قوارب محمّلة بالمهاجرين السرّيين انطلقت مساء الأربعاء ليلا من شاطئ #جنان_الباي في منطقة #سرايدي بمحافظة #عنابة. وضم القارب الأول 19 شخصا وطفلين (9 سنوات وشقيقته 4 سنوات) كانا رفقة أمهما وجدّتهما البالغة من العمر 57 سنة. وانطلق الفوج الثاني من المهاجرين من نفس الشاطئ وكان على متن القارب 27 مهاجرا غير شرعي بينهم قاصر. أما الزورق الثالث فأبحر وعلى متنه 27 مهاجرا غير شرعي من بينهم مهاجر من دولة الغابون.

وتمكن حراس الشواطئ من توقيف الزوارق الثلاثة على بُعد 4 أميال في حدود منتصف الليل، بينما انطلق الزورق الرابع من نفس الشاطئ صبيحة الخميس الماضي وعلى متنه 18 مهاجرا سريا تم توقيفهم على بعد 10 أميال شرق منطقة #القالة (شرق الجزائر) في حدود الواحدة من ظهيرة يوم الخميس.

وتبعا للإجراءات القانونية تم تحويل المهاجرين السرّيين إلى العدالة لمحاكمتهم بتهمة محاولة المغادرة بطريقة غير شرعية.