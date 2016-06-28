الجزائر:اجتماع أمني عالي المستوى لبحث تهديدات المتطرفين

عقد #الرئيس_الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين في البلاد، لـ"بحث الوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة"، بحسب ماء جاء في بيان لرئاسة #الجمهورية.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة #المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان لعمامرة.

كما شارك في اللقاء عالي المستوى، نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ، و #وزير #الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، ووزير السكن والعمران والمدينة عبدالمجيد تبون والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاق، وهو مدير #المخابرات الجديد الذي خلف الجنرال محمد مدين الذي عزله الرئيس من المنصب قبل أقل من عام.

وكان من ضمن الحاضرين في الاجتماع قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة ،والمدير العام لجهاز لشرطة #اللواء عبدالغني هامل.

ولم يقدم بيان الرئاسة تفاصيل عن القضايا التي تناولها الاجتماع، لكن يفهم من الإشارة إلى "التوتر في بعض البلدان المجاورة"، بأن الأمر يتعلق بتهديدات تنظيم "داعش" في ليبيا، والوضع المضطرب في شمال #مالي الحدودي مع الجزائر، حيث تحاول التنظيمات المتطرفة السيطرة على بعض المناطق التي يسكنها #الطوارق. وينتشر الجيش بكثافة بالحدود مع ليبيا ومالي، لمواجهة شتى أنواع المخاطر مثل تسلل #متطرفين وتهريب #السلاح.