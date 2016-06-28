الجزائر.. القبض على 3 إرهابيين جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين إثر كمين بمنطقة المقام الحدودية بمحافظة إليزي (جنوب الجزائر).

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة المقام الحدودية بمحافظة إليزي، اعترض عناصر حرس الحدود، سيارة رباعية الدفع تُقل ثلاثة إرهابيين مبحوث عنهم".

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم كشف وتدمير لغم تقليدي الصنع بضواحي بلدة بني بوعتاب بمحافظة الشلف (غرب الجزائر).

وقبل يومين أعلن الجيش الجزائري عن العثور على جثتي إرهابيين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط في غابة الريش ببلدية عين الترك بمحافظة البويرة في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي عملية أخرى، غرب الجزائر، أوقف عناصر الدرك الوطني بمحافظة سيدي بلعباس ثلاثة إرهابيين، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمحافظة الوادي (جنوب شرقي الجزائر) إرهابيا وأربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل73 متطرفا واعتقل 111 شخصا مُتّهمين بدعم الجماعات المتشددة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري كما استرجع عناصر الجيش كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة.

... واعتراض إبحار 48 مهاجرا سرّيا باتجاه إيطاليا وإسبانيا

وأحبطت وحدات لحرس الشواطئ بكل من محافظة عنابة (شرق الجزائر) والغزوات بتلمسان ( غرب الجزائر) محاولات هجرة غير شرعية لـ (48) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع في عرض البحر.

وأكدت بعض المصادر أن الرحلة التي قادت مجموعة من المهاجرين السريين في محافظة عنابة (شرق الجزائر) كانت متوجهة إلى إيطاليا بينما عزم المهاجرون السريون الذين أبحروا من شاطئ الغزوات (غرب الجزائر) على التوجه إلى إسبانيا .

وقد أوقف حرس الشواطئ الجزائري قبل يومين اثنين بعنابة (شرق الجزائر) 91 مهاجرا سرّيا، بينهم عجوز تبلغ من العمر 57 سنة رفقة ابنتها في الـ30 التي كانت بدورها مرفوقة بأبنائها، إضافة إلى بعض القصر، على متن أربعة زوارق بحرية متجهة إلى إيطاليا.