الجزائر.. ضبط إرهابيين خططوا لنسف "مول" ضخم

ذكرت صحيفة جزائرية، الأربعاء، أن مجموعة #إرهابية كانت تخطط لنسف "بارك مول"، وهو متجر ضخم في سطيف.

ونقلت صحيفة "المساء" المحلية عن "مصادر موثوقة أن المجموعة الإرهابية التي تم القضاء عليها شهر مايو الماضي بمنطقة وادي العطش تعتبر من أخطر الجماعات الإرهابية التي تنشط في الجزائر".

وذكرت الصحيفة أن المجموعة خططت لعدد من "العمليات الإجرامية خلال شهر رمضان الجاري، عبر عدد من الأماكن العمومية والمراكز التجارية، من بينها #بارك_مول المتواجد وسط مدينة #سطيف الذي يستقطب قرابة الخمسة آلاف زائر يوميا من المواطنين.

يذكر أن هذه المجموعة التي تم القضاء عليها من قبل عناصر #الجيش_الوطني الشعبي نهاية شهر مايو الماضي شرق ولاية سطيف، تتكون من 8 عناصر كانوا في طريقهم من #جيجل نحو ولاية باتنة على متن سيارة تجارية وعثر بحوزتهم على ست بنادق آلية نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف، ومسدس من نوع بيريطا، إضافة إلى حزام ناسف وقنبلتين تقليديتين وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات، وفق الصحيفة الجزائرية.