الجزائر.. القبض على إرهابي وعنصر دعم الجماعات المتطرفة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القبض على إرهابي في محافظة جيجل (شرق الجزائر) وعنصر دعم للجماعات الإرهابية في محافظة بومرداس.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه" في إطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني إرهابيا بجيجل، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس ".

وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب تمكنت مفرزة للجيش الجزائري من كشف مخبأ يحتوي على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار (جنوب البلاد) إثر دورية استطلاع قرب الحدود الجنوبية للبلاد، ومكّنت هذه العملية من ضبط رشاشين من نوع FMPK، ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وثلاثة بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية قناصة، و13 مقذوف هاون 120 ملم.

وتمكن عناصر الجيش من كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين وورشة لصناعة القنابل في محافظة البويرة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار محاربة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالبويرة ثلاثة مخابئ للإرهابيين وورشة لصناعة القنابل و(08) ألغام " .

هذا وأوردت معلومات أن الجماعات الإرهابية التي تم القضاء عليها من قبل عناصر الجيش الوطني الشعبي نهاية شهر مايو الماضي شرق الجزائر كانت تخطط لنسف "بارك مول"، وهو متجر ضخم في سطيف.