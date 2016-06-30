سجن صحافي جزائري بسبب "إهانة" الرئيس بوتفليقة

وضع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، صحافيا في السجن الاحتياطي بعد أن وجه له تهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، ويتعلق الأمر بشريط فيديو أعده الصحافي ونشره على صفحته بـ"فيسبوك"، يتضمن نقدا لاذعا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وسياساته.

وقال المحامي المعروف أمين عبدالرحمن سيدهم، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، إن موكله الصحافي محمد تامالت يوجد في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة. وأوضح أنه اطلع على ملف القضية، الذي يتضمن حسبه، خلاصة تحريات أجراها جهاز المخابرات الداخلي حول ما ينشره الصحافي بشبكة التواصل الاجتماعي ومواقفه من المسؤولين في البلاد، خاصة الرئيس بوتفليقة".

وأضاف المحامي أن الصحافي متابع مواد في قانون العقوبات، تتناول حكما بغرامة مالية وليس السجن، في حال ثبتت تهمة "سب وشتم رئيس الجمهورية" بحق أي شخص، مشيرا إلى أن موكله سيحاكم يوم الاثنين المقبل. ولاحظ المحامي أن المخابرات تجري لأول مرة تحقيقا فيما يخص الإساءة للرئيس، لأن ذلك حسبه، من اختصاص جهازي الدرك الوطني والشرطة.

يشار إلى أنه لأول مرة يتم سجن صحافي بسبب تصريح أو نشر صور مسيئة لرئيس الجمهورية، فيما جرت متابعة ناشطين سياسيين وحقوقيين لأسباب تتعلق بـ"إهانة هيئات نظامية" ولكن لم يسجن أحد منهم.

واشتغل محمد تامالت سنوات طويلة في الصحافة الجزائرية، وقبل 10 سنوات سافر إلى بريطانيا وأقام بها. وظل طيلة السنوات الماضية يشتغل كمتعاون مع وسائل إعلام جزائرية وأجنبية. وقد تم اعتقاله بعد 4 أيام من دخوله البلاد عائدا من لندن.