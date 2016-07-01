الجزائر.. القبض على عائلة إرهابي في جيجل

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إصابة زوجة إرهابي ورضيعته وتوقيف ثلاث من بناته في اشتباك وقع في منطقة بوحلوان ببلدة برج الطهر في ضواحي جيجل (شرق الجزائر) فر على إثره الإرهابي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية تمشيط بمنطقة بوحلوان ببلدية برج الطهر، ولاية جيجل، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مع الإرهابي المسمى "ق.محمد السعيد" المدعو سعد (التحق بالجماعات الإرهابية منذ 1993).

وأضاف نص البيان الذي تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه "خلال هذه العملية، بادر الإرهابي بإطلاق النار صوب أفراد المفرزة ليشتبكوا بدورهم معه، ما تسبب في إصابة زوجته وابنته الرضيعة وتوقيف بناته الثلاث، فيما لا يزال البحث عنه جاريا".

وتمكن عناصر الجيش الجزائري من تدمير 22 مخبأ بكل من جيجل وتيزي وزو. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن " مفارز للجيش الوطني الشعبي دمّرت 15 مخبأ و20 حشوة متفجرة بتيزي وزو، إضافة إلى سبعة مخابئ بجيجل تحوي كمية كبيرة من الأفرشة والألبسة ومختلف المواد الغذائية ".