الجزائر تنفي.. بوتفليقة لا يملك فيلا فاخرة في جنيف

نفت الرئاسة الجزائرية أخبارا نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية، أمس الخميس، تتعلق بـ"امتلاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف، اشترتها الدولة الجزائرية بقيمة 30 مليون فرنك سويسري".

وذكرت الرئاسة في بيان "نشرت صحيفة مقالا بعنوان - الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف - وتحت هذا العنوان أضاف صاحب المقال استنادا لصحيفة أجنبية، أن هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية لقضاء إجازاته".

وأوضح البيان بأن رئاسة الجمهورية "تحرص على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة، وهي بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعلاوة على ذلك فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستعمل أبدا هذه الإقامة، لا بشكل رسمي ولا شخصي".

ولأول مرة يصدر عن الرئاسة ردّ فعل على مقالات كتبت عن الرئيس، في الصحافة المحلية، سواء بصفته الرسمية أو الشخصية.

وأقام الرئيس الجزائري في مايو الماضي، شكوى بمحكمة بباريس ضد صحيفة "لوموند" الفرنسية، بسبب مقال وصف بأنه مسيء له.