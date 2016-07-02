الجزائر: القضاء على 107 إرهابيين خلال ستة أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قضى على 107 إرهابيين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من بينهم 30 إرهابيا في شهر يونيو فقط.

وكشفت الإحصاءات أنه تم القضاء على 30 إرهابيا، وتوقيف 13 آخرين إثر العمليات التي قام بها الجيش الشعبي خلال شهر يونيو الذي سجل عمليات مكثفة لعناصر الجيش عبر كامل التراب الوطني.

وقضى عناصر الجيش على أكبر عدد من الإرهابيين في محافظة المدية، حيث تمكن الجيش من القضاء على 18 إرهابيا، وتوقيف 4 آخرين بمنطقة الرواكش مع استرجاع مجموعة من الأسلحة وكمية من الذخيرة.

وسجل الجيش الجزائر عملية أخرى مماثلة شرق البلاد تتعلق بالقضاء على 8 إرهابيين بمحافظة سطيف إثر كمين للجيش مكنه من إحباط محاولة تفجير أكبر مركز تجاري في المحافظة (مول) وتمكن الجيش من استرجاع كمية من الأسلحة.

وشهدت جيجل (شرق الجزائر) عمليات لقوات الجيش مكنت من القضاء على عدد من إرهابيين ونفس الحال بالبويرة التي مكنت العمليات المماثلة من العثور على جثتي إرهابيين اثنين بعد عملية أسفرت عن القضاء على 14 إرهابيا واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة.

وسمحت عمليات أخرى بإيقاف إرهابيين وجماعات مساندة للإرهاب خلال عدة عمليات تمت بالعديد من مناطق الوطن منها جيجل، بومرداس وايليزي وسيدي بلعباس والوادي وميلة، وفاق عدد الموقوفين المائة شخص متهمين بدعم الجماعات المتشددة.