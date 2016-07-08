‫#‏البس_جزايري_في_العيد يحيي الزي التقليدي في الجزائر

يتصدر هاشتاغ ‫#‏البس_جزايري_في_العيد نسبة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ("تويتر" و"فيسبوك") في إطار الحملة التي أطلقها ناشطون جزائريون الهدف منها إحياء #الموروث_الجزائري التقليدي والحفاظ عليه.

ويشارك في هذه الحملة نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والجزائريين من مختلف المستويات. وغرّدت الفنانة الجزائرية #نسرين_طافش (وهي من أم جزائرية وأب فلسطيني) عبر صفحتها على "تويتر" وكتبت على صفحتها الشخصية عبر فايسبوك: "البلوزة الوهرانية التقليدية.. زي تقليدي جزائري عريق من مدينة وهران الساحلية الشهيرة وهي مسقط رأس الوالدة حفظها الله وهي أيضا مسقط رأس ملك الراي الشاب خالد ❤ صحة عيدكم". ونشرت نسرين صورة لها بـ #الزي_التقليدي_الجزائري .

وشاركت الإعلامية الجزائرية #آنيا_الأفندي رواد الحملة بنشر صورة لها بالزي التقليدي الجزائري، وكتبت عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "نزولا عن رغبة أولاد بلدي المتمسكين بالعادات والتقاليد الجزائرية خاصة يوم العيد.. باللباس التقليدي أقول لكم صح عيدكم".

كما قامت بنشر صورة شقيقتها رانيا بالزي التقليدي في #الجزائر أيضا وكتبت: "أختي وتوأم روحي.. رانيا.. باللباس التقليدي".

من جهته، ظهر الإعلامي #محمد_الفاتح_الخوخي بالزّي التقليدي في برنامج على قناة محلية.

كما نشر ممثلون وإعلاميون محليون صور لهم بالأزياء التقليدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإضافة إلى #النجوم العرب شارك مواطنون جزائريون في الحملة التي تستمر أيام #عيد_الفطر المبارك .