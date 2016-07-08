عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي الجزائر

‫#‏البس_جزايري_في_العيد يحيي الزي التقليدي في الجزائر

المصدر: الجزائر - عبد الجبار بن يحي
رابط مختصر

يتصدر هاشتاغ ‫#‏البس_جزايري_في_العيد نسبة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ("تويتر" و"فيسبوك") في إطار الحملة التي أطلقها ناشطون جزائريون الهدف منها إحياء #الموروث_الجزائري التقليدي والحفاظ عليه.

ويشارك في هذه الحملة نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين والجزائريين من مختلف المستويات. وغرّدت الفنانة الجزائرية #نسرين_طافش (وهي من أم جزائرية وأب فلسطيني) عبر صفحتها على "تويتر" وكتبت على صفحتها الشخصية عبر فايسبوك: "البلوزة الوهرانية التقليدية.. زي تقليدي جزائري عريق من مدينة وهران الساحلية الشهيرة وهي مسقط رأس الوالدة حفظها الله وهي أيضا مسقط رأس ملك الراي الشاب خالد ❤ صحة عيدكم". ونشرت نسرين صورة لها بـ #الزي_التقليدي_الجزائري .

الفنانة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش

وشاركت الإعلامية الجزائرية #آنيا_الأفندي رواد الحملة بنشر صورة لها بالزي التقليدي الجزائري، وكتبت عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "نزولا عن رغبة أولاد بلدي المتمسكين بالعادات والتقاليد الجزائرية خاصة يوم العيد.. باللباس التقليدي أقول لكم صح عيدكم".

الاعلامية انيا الافندي الاعلامية انيا الافندي

كما قامت بنشر صورة شقيقتها رانيا بالزي التقليدي في #الجزائر أيضا وكتبت: "أختي وتوأم روحي.. رانيا.. باللباس التقليدي".

رانيا شقيقة الإعلامية انيا الافندي رانيا شقيقة الإعلامية انيا الافندي

من جهته، ظهر الإعلامي #محمد_الفاتح_الخوخي بالزّي التقليدي في برنامج على قناة محلية.

الإعلامي محمد الفاتح الخوخي الإعلامي محمد الفاتح الخوخي

كما نشر ممثلون وإعلاميون محليون صور لهم بالأزياء التقليدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإضافة إلى #النجوم العرب شارك مواطنون جزائريون في الحملة التي تستمر أيام #عيد_الفطر المبارك .

الفنانة سارة لعلامة الفنانة سارة لعلامة
الفنانة الشابة سيليا ولد محند الفنانة الشابة سيليا ولد محند

كلمات دالّة

#الموروث الجزائري, #نسرين طافش, #الزي التقليدي الجزائري, #آنيا الأفندي, #الجزائر, #محمد الفاتح الخوخي, #النجوم, #عيد الفطر, #تقاليد, #تراث

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر