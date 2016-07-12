سجن جزائري 20 سنة بقضية مقتل شرطية في فرنسا

أصدرت محكمة #الجنايات بالمسيلة جنوب #الجزائر مساء الاثنين حكما بالسجن 20 عاماً بحق جزائري في قضية قتل شرطية بـ #فرنسا عام 2010، تورط فيها شقيقه أيضاً.

وصدر الحكم في حق فيصل سعيد فايد وهو شقيق رضوان فايد المسجون بفرنسا، في قضية قتل الشرطية أوريلي فوكي في 20 مايو 2010 بضاحية فيلي سورمارن قرب باريس، بحسب ما صرح المحامي لدى مجلس قضاء المسيلة أحمد بن شارف.

كما طلبت النيابة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، بينما طالب الدفاع ببراءة موكله الذي دخل للجزائر في 21 مايو 2010 أي بعد يوم واحد من الحادثة.

وتم القبض على فيصل فايد في يونيو 2012 بناء على أمر دولي صادر عن منظمة الشرطة الدولية (انتربول)، وسبق تبرئته من التهمة الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة.

وفي محاكمة الاثنين، تعرف شاهد على فيصل فايد كأحد المشاركين في هجوم على سيارة نقل أموال والاشتباك مع رجال شرطة أفضى إلى مقتل الشرطية أوريلي فوكي (26 سنة) وجرح زميلها.

وفي أبريل/نيسان، أصدرت محكمة جنايات باريس أحكاما بالسجن بين سنة و30 سنة ضد 8 أشخاص في هذه القضية، منهم رضوان فايد شقيق فيصل الذي حكم عليه بالسجن 18 سنة.