الجيش الجزائري يقتل إرهابياً ويصادر أسلحة

تمكن #الجيش_الجزائري من القضاء على #إرهابي في ضواحي #تيزي_وزو في إطار عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، واسترجع عناصر الجيش مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، إثر عملية بحث وتفتيش قرب بلدية إيقر، دائرة بوزقن، شرق تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية فإن العملية لا تـزال متواصلة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط أفراد الدرك الجزائري، 10 بنادق صيد وكمية من الذخيرة في محافظة تبسة (أقصى الشرق الجزائري على الحدود التونسية).

وقالت #وزارة_الدفاع الجزائرية إن قوات الجيش قتلت 99 متطرفا، واعتقلت 50 آخرين خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. وصادر الجيش خلال نفس الفترة كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة.