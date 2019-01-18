بوتفليقة ينهي الغموض..18 أبريل موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن موعد الانتخابات الرئاسية حُدد في 18 أبريل/نيسان. وكانت قد جرت عدة تكهنات تفيد بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، فيما يجري الحديث عن إمكانية ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

يذكر أن إعلان اليوم جاء لينهي ذلك الغموض الذي أحاط تاريخ إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

وجاء في بيان للرئاسية الجزائرية إن "بوتفليقة وقع مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل المقبل".

وأضاف البيان أنه "طبقاً للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019"، مشيراً إلى أن "ذات المرسوم ينص أيضاً على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019".

وكان وزير الداخلية نور الدين البدوي أكد، أمس الخميس، أن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية.