الجزائر.. إيداع "الإخوة كونيناف" في الحبس المؤقت

أعلنت قناة النهار التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن قاضي تحقيقات جزائري أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وأوضحت أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمر بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت.

ويتعلق الأمر بكل من رضا وعبد القادر، وكريم وطارق، ملاك مجمع كو جي سي ، المشتبه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

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يذكر أنه تم القبض على المليارديرات يوم الاثنين، بالإضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، في إطار تحقيق في قضايا فساد.

وتم توقيف الإخوة كونينفاف ملاك مجمع كوجي سي بتهمة عدم الالتزام بالعقود التي أبرموها مع الدولة، واستعمال النفوذ للحصول على العديد من الامتيازات، واستغلال بعض الموظفين العامين.

ومعروف أن الإخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة.