الجيش الجزائري: ليس لدينا أي طموحات سياسية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، أنه ليس لدى الجيش أي طموحات سياسية، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة تمييع مساعيه النبيلة، عبر تقليب الرأي العام بالادعاء أن محاسبة الفاسدين ليست بالأولوية.

وأضاف خلال زيارة الأربعاء للناحية العسكرية الرابعة في يومه الرابع خلال تفقده القطاعين العسكريين بالأغواط وبسكرة، أن الهدف من تلك المحاولات تعطيل المسعى الوطني، حتى تتمكن العصابة من التملص والإفلات من قبضة العدالة .

موضوع يهمك على مدى شهور، قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة... تاون هول: هكذا "أثمرت" ضغوط ترمب في خنق حزب الله أميركا

وقال: "العدالة تحررت من القيود و الإملاءات والضغوطات".

إلى ذلك، أضاف أن الجيش الوطني أفشل ما سمّاه "المؤامرة والدسائس بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق للأحداث و استشراف التطورات".

يذكر أن الفريق قايد صالح، كان تمسك الاثنين بإجراء الانتخابات الرئاسية كمخرج من الأزمة في البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد الأزمة.

وأكد أن "الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها"، مضيفاً أن إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.