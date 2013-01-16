اغتيال شرطي ليبي في مدينة بنغازي بانفجار قنبلة آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: بنغازي - فرانس برس

قتل شرطي ليبي في مدينة بنغازي (شرق) بعد أن انفجرت عبوة ناسفة زرعت بسيارته خلال عودته إلى بيته ليل الثلاثاء الأربعاء، وفقا لما أعلنه مسؤول أمني.







وقال المسؤول إن "الشرطي صلاح مفتاح الوزري خرج من البيت باتجاه أحد المطاعم بمنطقته (الليثي- جنوب بنغازي)، وأثناء عودته للبيت انفجرت السيارة وفارق الحياة بعد الحادثة قبل أن يصل للمستشفى".







وأشار إلى أن الوزري، هو أحد ضباط الصف برتبة رئيس عرفاء، ومن الذين عملوا ولا زالوا بمديرية أمن مدينة بنغازي، لافتا إلى أنه "ليس للوزري علاقة بأجهزة الأمن القمعية" في نظام معمر القذافي.







وتابع "ربما أن الذنب الوحيد الذي اقترفه الوزري هو تحدثه أمام وسائل الإعلام قبل أيام منتقدا استهداف رجال الأمن في البلاد".







وكانت دورية تابعة للأمن الوطني قد تعرضت ليل الاثنين إلى إصابة اثنين من أعضائها بجروح بليغة بعد إلقاء عبوة ناسفة على سيارة الأمن من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.







ويتكرر في بنغازي، مهد الثورة التي بدأت في 17 فبراير/شباط 2011، مشهد اغتيال رجال الأمن، خصوصا أولئك الذين كانوا على صلة بأجهزة القمع في النظام المنهار، بعد إعلان تحرير البلاد من قبضته التي استمرت أكثر من 42 عاما.