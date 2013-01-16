محام ليبيا دفعت 200 مليون دولار لموريتانيا مقابل السنوسي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: طرابلس - رويترز

كشفت وثائق أن ليبيا دفعت للحكومة الموريتانية مبلغ 200 مليون دولار مقابل تسليم رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي الذي اعتقلته موريتانيا في مارس /آذار من العام الماضي، وسلمته لسلطات بلاده بعد 6 أشهر من الاعتقال.



وتظهر الوثائق الليبية، وفق وكالة "رويترز"، دفع هذا المبلغ، غير أن مسؤولين ليبيين قالوا إنه "مساعدة لبلد إفريقي فقير تربطه بليبيا علاقات استثمارية قديمة".



ونفى نائب رئيس الوزراء الليبي السابق مصطفى أبو شاقور أن تكون ليبيا دفعت 250 مليون دينار حوالي 200 مليون دولار لموريتانيا نظير تسليم السنوسي.



وقال إن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا، وإن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني.



ورأس أبو شاقور أول وفد ليبي إلي العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشان تسليمه.



والسنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية أثناء الثورة الليبية في 2011 والتي انتهت بقتل معمر القذافي بعد أن حكم ليبيا لأربعة عقود.



وقال محامي السنوسي، إنه يعتقد أن مبلغ الـ200 مليون دولار الذي يعادل حوالي 5 %من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلى موريتانيا في مارس/ أذار العام الماضي.



وكان السنوسي أحد أقرب مساعدي القذافي على مدى عقود، وقد يكون لديه معلومات بشأن تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق اسكتلندا في 1988 ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص في 1984 أمام السفارة الليبية في لندن.



وقالت الوكالة إنها اطلعت على مذكرة دبلوماسية من السفارة الليبية في نواكشوط مؤرخة في 24 يوليو/تموز 2012 تطلب إذنا لهبوط طائرة لمدة 72 في مطار نواكشوط من أجل نقل السنوسي، غير أن السنوسي لم يرحل إلا في 5 سبتمبر /أيلول من دون توضيح الأسباب.