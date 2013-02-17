الجزائر تمنع القيادي الليبي بلحاج من دخول أراضيها

منعت السلطات الجزائرية، عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري للثوار الليبيين في طرابلس من دخول أراضيها لاشتباهها بارتباطه بنشاطات إرهابية.

ونُقل عن مصدر جزائري أن بلحاج طرد في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أراد الدخول إلى البلاد، موضحا أن بلحاج قام بمبادرات لدى شخصيات جزائرية وتونسية للتوسط له لدى السلطات والسماح له بالقدوم للجزائر.

وذكر الموقع الالكتروني الإخباري "كل شيء عن الجزائر" مساء السبت، نقلا عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن بلحاج "يريد الحصول على دعم الجزائر لزيادة نفوذه في ليبيا مقابل تعاونه في مراقبة الحدود المشتركة ومحاربة تهريب الأسلحة نحو الجزائر".

يُذكر أن العلاقات ساءت بين الجزائر وقيادة الثورة الليبية في أعقاب استقبال الجزائر لأفراد من عائلة معمر القذافي، وامتناعها لفترة عن الاعتراف بالثورة الليبية أو دعمها قبيل سقوط النظام السابق.