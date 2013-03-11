وفاة 4 وتسمّم 69 ليبياً تعاطوا الكحول المختلط بالميثانول

توفي 4 أشخاص بالعاصمة الليبية طرابلس نتيجة إصابتهم بتسمّم، وذكرت مصادر طبية أنه تم استقبال ما يقارب 69 حالة تسمّم من أعراض متشابهة بما يسمى بحالات التسمم الكحولي منذ الجمعة الماضي وإلى الأحد 10 مارس.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طرابلس الطبي د. يوسف الوافي لوسائل الإعلام إن الفحوص الأولية للحالات أظهرت أنها كانت أعراض تسمّم كحولي نتيجة تعاطي خمور مختلطة بمادة الميثانول والتي تؤدي إلى الوفاة والفشل الكلوي، وفقدان البصر، ونوبات للصرع.